中大深港創新研究院揭幕　段崇智冀助培育高層次科研人才 (19:01)

中大校長段崇智被問及，隨校方在內地的教學設施、研究院愈來愈多，會否強制包括本科生北上參觀或考察，段強調形容「強迫」學生做是不適合。他解釋，年輕人參與產、學、研發展時，認為當研究後能製成產品是最好，他指香港的角色在於學問和研究，惟本港地少，「說到產，香港不夠地、不夠機器。要產，需要有地方產先得嘛，所以好自然，如學生想將讀書、研究的結果（推進）到下一步，如福田適合，便來福田囉，如果福田唔適合，佢唔使嚟㗎嘛！如果佢話想去德國做，咪去德國做囉」。

段崇智致辭時表示，福田研究院善用中大享譽國際的高水準研究成果，以及作為中西文化橋樑、人才高地的優勢，目標是開展科學研究、推動專業技術開發和應用，希望能培育高層次創新科研和成果轉化的人才等，「開展具前瞻性又能為社會帶來實際利益的創新研發」。

福田區委書記黃偉致辭時指，深圳在科創上有優勢，解釋因為香港用於科創的物理空間不足，加上房租成本高企，不利創新產業，「還有，香港整個市場700萬人，香港的創新成果的轉化，跟大灣區相比，大灣區有優勢」，形容今次中大的項目具「天時地利人和」，希望充分發揮深港對應互補優勢。