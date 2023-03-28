旅監局指現况不理想倡加強分流　導遊業界指以「廉價團」形容屬侮辱冀勿歧視 (18:36)

特首李家超今早於行會前記者時表示，目前情况涉及管理問題，指本港正處於復常初階段，有很多運力、管理方面的問題都要處理，冀文體旅局和旅監局等部門處理好旅行團為社區帶來的問題，例如交通擠塞。他強調香港屬開放及包容城市，歡迎旅客訪港，認為旅客帶給本港的經濟效益和就業機會亦很重要。

今日中午期間，土瓜灣一帶有大批旅客在酒樓門外排隊等候午膳，隊伍「流水式」運作。有警車停泊現場，亦有警員維持秩序。現場設有鐵馬、膠馬或以橙帶劃定排隊範圍。有部份旅客隨地吐痰及吸煙。

方安妮今早（28日）於港台節目表示，每日都有派員到遊客較多的地方視察，認為現况不理想，建議旅行團加強分流，例如團友等候用餐時留在旅遊巴上、提供團餐的食肆做好預約系統、分散不同旅行團到其他地區用膳等。被問到低價旅行團應否存在，方安妮稱旅監局只視乎旅行團有否違規，但她稱作為市民，認為每位港人都應該歡迎每位旅客，「平價係咪唔歡迎呢？咁好似唔係好公平」。

她又指，收到很多有關旅客在街頭用膳的相片，指當時旅客無投訴，涉事旅行代理商亦沒有違規，但認為「件事真係唔好睇嘅」。她指，已找涉事旅行代理商調查，得悉有年長旅客在輪候食肆時感肚餓，故轉購「兩餸飯」，又指涉事旅行代理商知悉事件引起不少迴響，已向旅監局表明日後不會再如此安排。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅則於同一節目表示，理解平價旅行團對居民造成滋擾，指政府及食肆近日都已派人維持秩序，但難免有部分旅客質素參差，稱導遊會盡量提點。不過，他認為港人不應過份解讀旅客吃「兩餸飯」的問題。他又指「14億中國人，你話每個都係龍蝦客，我諗無可能，畢竟平民比較居多，唔應該歧視人地團費比較低」，他亦稱「唔鍾意聽到『廉價團』三個字」，認為是侮辱旅客。至於平價旅行團聚集在紅磡、土瓜灣，則屬「歷史遺留下來的問題」。