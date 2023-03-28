立場新聞案｜辯方指《紫荊》《文匯報》曾批法官偏頗及轉載「屠龍小隊」帖文　均未被控煽動 (15:11)

控方早前盤問時，質疑立場發布多則政治漫畫，醜化警察或官員，帶來負面效果，並在社會不穩之際「火上加油」。辯方呈上《成報》3則政治漫畫，包括將時任中聯辦主任張曉明等人描繪為惡魔，時任特首候選人林鄭月娥、基本法委員會副委員譚惠珠等人則是「德江娘子軍」，聽任張曉明指揮；又將林鄭月娥描繪為手握廁紙的超人，諷刺她不知便利店無廁紙賣一事。

辯方資深大律師余若薇指出，上述漫畫均配合新聞報道或評論刊出，甚至登在報章頭版，詢問鍾沛權這是否慣常的做法。鍾解釋過去不同立場的媒體，均會使用政治漫畫或設計圖片，加強報道或評論文章的效果、吸引力，但近年相對罕見。

控方亦曾多次質疑立場提供平台，為政治人物宣傳。辯方今呈遞《文匯報》報道激進示威者「屠龍小隊」及「九十二籤」的文章，兩文均首先截錄組織的Telegram帖文截圖，呼籲公眾捐款支持。辯方形容，以控方說法，報道是為組織宣傳，「直程係引起煽動、仇恨」。鍾沛權笑言不能猜測媒體的意圖或動機，難以妄下判斷，但他認為上述資訊需要報道。