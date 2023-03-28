綠置居今揀樓　高宏苑最搶手　錦柏苑及清濤苑乏人問津 (13:33)

早上9時首輪入場的羅生選擇了高宏苑B座的高層大單位，形容心情「（未揀前）好緊張，而家揀完放鬆曬」，在揀樓時考慮「大單位、兩房、有海景、地段好」。現居於長沙灣的何生亦首輪入場，揀中高宏苑A座中層的20室。何生選中心水的單位，面露笑容，笑稱選了「最大嗰間」，未來會一家四口入住，由兒子供樓。

而現時家住沙田區的林小姐則選購了錦柏苑的B座大單位，約為433呎，稱買給老爺奶奶住，兩位老人已住公屋逾30年。她又說，亦曾考慮高宏苑，「但馬鞍山開闊啲，都更多綠化，更啱老人家」。

現場設有電子屏幕，實時更新單位出售情况，截止中午約12時，高宏苑部分室的中高層單位已被認購，A座的16室、B座的6室及14室最受歡迎，而錦柏苑及清濤苑僅售出3個單位。

今期綠置居涉3個項目，共提供4693個單位，其中油塘高宏苑2021個單位、粉嶺清濤苑776個單位及馬鞍山錦柏苑1896個單位。實用面積184至489呎，售價介乎75萬至271萬。