單程證婦為兒子小一學位以兩萬元賄校長　判囚四個月 (12:43)

被告李君萍（45歲、報稱無業）被控於2022年7月18日向該校校長提供20,000元現金賄款。案情指，校方事後向廉署舉報事件，最終被告兒子未獲取錄。

主任裁判官徐綺薇判刑時引述案情指，被告兒子先參加學校的入學面試，但不獲邀請參加第二輪面試，被告其後「鍥而不捨」到校要求與校長對話。徐官表示理解父母望子成龍、希望子女「贏在起跑線」的心態，惟被告使用錯誤方法，重申賄賂破壞社會廉潔，造成不公，被告對法律的無知並非犯案理由。

徐官提到，被告在警誡下稱該兩萬元是打算捐贈予學校，但交上附有一疊鈔票的信封時卻無説話。法庭認為被告被捕後的解釋明顯出於她已知入學申請失敗，其動機明顯不過。徐官相信事件對被告的家人帶來很大衝擊，考慮到被告有悔意、控罪和案情的嚴重性等，適合的量刑起點為監禁6個月，認罪後扣減至4個月。