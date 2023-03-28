涉巴士內盜乘客財物　男警被控五項盜竊罪候審 (12:28)

26歲被告黎柏鴻，控罪書中沒有列明報稱職業。他獲准以2000元保釋候訊。警方資料顯示，黎為休班警員，現已被停職。

控罪指，黎於2022年11月26日，在屯門市廣場外的城巴N969車廂內偷竊龍姓事主的一個黑色背囊載有2個充電器、2 條充電線、一個棕色銀包、900元現鈔、一張香港身份證、4張信用卡、2張會員證、1張嘉湖山莊住戶證、3張八達通卡、一部手提電腦、一部iPad Air連巧控鍵盤、一部Switch、一盒黑色口罩、一個卡套及一疊事主的卡片，總值27,401元。

黎另被控於2022年11月26日在香港分別偷竊一張個人八達通卡內有餘額591元、一張無名的八達通內有餘額14.3元、一張無名的八達通內有餘額146.3元，並於同月28日在香港偷竊一張無名的八達通內有餘額27.2元。上述物品均為事主的財產。