安老院舍面對新冠流感雙重夾擊 業界倡長者打加強版重組流感疫苗 (02:23)

本港每次有傳染病爆發時，院舍總是首當其衝。曾祈殷表示院舍長者較多患有長期疾病及缺乏自理能力，以過往流感高峰期為例，院舍爆發情況亦會較嚴重，長者送院率較其他高風險群組高。新冠病毒尚未完全消失，若同時感染流感病毒，情況令人擔憂。本港及外國都有研究顯示，新冠與甲型流感雙重感染，兩種病毒互相干擾，壓抑免疫系統，增加病毒破壞力，令患者病情更嚴重，死亡率甚至高6倍。

目前已有3款不同技術的流感疫苗已在港註冊使用，包括滅活流感疫苗、減活流感疫苗及重組流感疫苗，各款疫苗生產技術有異，當中最常見的滅活流感疫苗及重組流感疫苗，均適用於包括院友在內的長者。美國CDC及英國JCVI等衛生部門亦建議65歲以上長者應優先接種高劑量四價流感滅活疫苗、四價佐劑疫苗或四價重組流感疫苗。

為提高長者健康保障，曾祈殷建議政府可利用科學數據為基礎，為長者優先接種四價重組流感疫苗，及加大疫苗資助計畫金額，使長者可毋須支付額外費用亦可選擇更適合他們的疫苗。