尖沙嘴表行劫案　警拘3非華裔漢　職員：不接受保安公司解釋因忙線未及時報警 (00:08)

【22:11更新】表行1000萬元劫案有突破進展，據了解，賊人犯案前曾派人到表行「踩線」。警方經深入調查後，拘捕兩名巴基斯坦裔男子，將繼續追緝其餘涉案賊人及贓物下落。據悉，被捕的37歲男子持「行街紙」逗留，另一名43歲男子則持本港身分證，兩人分別為涉案車輛的司機及車主。

4名身穿地盤反光衣的男子，周六（25日）行劫尖沙嘴重慶站表行「RWW Watch」，4分鐘內掠走46隻名表及現金，損失總值逾1000萬元。表行職員表示，當時兩名同事都按下防盜警鐘通知保安公司，但事後保安公司解釋因警方電話線路繁忙，未能及時報警。表行職員直言「梗係唔接受（保安公司解釋），畀咁多錢買咁貴嘅服務，就係想有需要嘅時候用到，但依加用唔到」。職員憶述同事按掣時間為3時29分；警方指當日收到第一個有關該事件的報案在3時35分，由一名表行女職員打出。據了解，警方在接報後3分鐘內迅即調動人手趕赴現場，第一批警員於3時40分到場。保安公司暫時未有回覆。

表行職員Winnie向本報表示，表行向保安公司購買最貴的方案，安裝了警報系統，應該屬於一級防盜警鐘。事發當天，兩名店員都在賊人進入不久就按下枱底兩個緊急掣，保安公司理應不會覺得是誤會或惡作劇。但事後向該保安公司查詢，獲告知保安公司當時接到表行發出的警報，有嘗試報案，但警方電話線路繁忙未能接通，因此無法及時報案。Winnie表明表行不接受保安公司解釋，可能再商討如何處理。

Winnie指，案發當時她剛巧離開店鋪外出買東西，因此遺下其中一部手機在店內充電。Winnie引述老闆及同事所說，劫匪進入店內打劫時，表示要收起所有電話，以防他們報警，又將Winnie正在充電的電話一併放進贓物袋。後來劫匪搶掠完畢，將他們的手提電話掉落地並離開，但就掉漏了她那一部。Winnie形容劫匪當時行劫過程十分輕佻，而同事及顧客就很驚慌，不敢隨便亂動，整個搶劫過程歷時約3至4分鐘。賊人掠去的46隻手表，大部分為勞士力，有大約20隻連同證書一同搶去，相信他們較易轉手放售。