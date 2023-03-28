尖沙嘴表行劫案　警拘三男起回涉案車輛仍正追查贓物　職員指保安公司稱因忙線未及時報警 (14:57)

警方下午召開記者會交代調查進度，指在前日（26日）於深水埗及上水拘捕兩名巴基斯坦籍男子及一名印度籍男子，其中一人持「行街紙」，相信為與案相關的車輛司機及車主；及後在昨日（27日）於深水埗拘捕一名印度籍男子，涉嫌當日到場行劫。三人分別報稱無業、商人及地盤工，年齡介乎30歲至43歲。警方相信，有人背後策劃案件，正追捕20至30歲、1.7至1.8米高中等身材的疑犯，另仍在追查贓物。

涉案表行職員表示，當時兩名員工都按下防盜警鐘通知保安公司，但事後保安公司解釋因警方電話線路繁忙，未能及時報警。表行職員直言「梗係唔接受（保安公司解釋），畀咁多錢買咁貴嘅服務，就係想有需要嘅時候用到，但而家用唔到」。職員憶述員工按掣時間為3時29分；警方指當日收到第一個有關該事件的報案在3時35分，由一名表行女職員打出。據了解，警方在接報後3分鐘內迅即調動人手趕赴現場，第一批警員於3時40分到場。保安公司暫時未有回覆。

表行職員Winnie向本報表示，表行向保安公司購買最貴的方案，安裝警報系統，應屬「一級防盜警鐘」。事發當天，兩名店員都在賊人進入不久就按下枱底兩個緊急掣，保安公司理應不會覺得是誤會或惡作劇。但事後向該保安公司查詢，獲告知保安公司當時接到表行發出的警報，有嘗試報案，但警方電話線路繁忙未能接通，因此無法及時報案。Winnie表明表行不接受保安公司解釋，需再商討如何處理。

Winnie指，案發當時她剛巧離開店鋪外出買東西，因此遺下其中一部手機在店內充電。Winnie引述老闆及同事所說，劫匪進入店內打劫時，表示要收起所有電話，以防他們報警，又將Winnie正在充電的電話一併放進贓物袋。後來劫匪搶掠完畢，將他們的手提電話掉落地並離開，但就掉漏她的手機。Winnie形容劫匪當時行劫過程十分輕佻，員工及顧客很驚慌，不敢隨便亂動，整個搶劫過程歷時約3至4分鐘。賊人掠去的46隻手表，大部分為勞力士手銀，有大約20隻連同證書一同搶去，相信他們較易轉手放售。