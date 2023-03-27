警方回應記協「跟蹤記者」聲明  對記協「極度遺憾及強烈不滿」 (22:11)

英文媒體《Hong Kong Free Press》一名女記者指遭人跟蹤。記協今日發聲明，指上週收到不同新聞機構及記者反映，有多名記者遭不明男子跟蹤或監控。記協又指，涉及事件的記者均負責報道法庭審訊，記協強烈譴責有人試圖針對新聞工作者騷擾或恫嚇。

記協指，由上周二（21日）下午的《立場新聞》案審訊完結後，有兩名男子曾於區域法院記者室外徘徊，二人曾向法庭保安出示其證件，其中一人於記者室前守候逾一小時，有記者指該男子曾試圖跟隨記者離開法院。記協稱正向警方及司法機構查詢有關人士是否屬執法人員，以及是否近日曾否有針對記者的執法行動。

記協並表示，對記者被跟蹤的情况非常憂慮，認為會令人擔心有人企圖利用脅迫手段，損害記者行使其採訪權利，認為任何文明社會皆不會接受以跟蹤或監控手法，恐嚇或滋擾媒體工作者。記協又指，若涉事人士並非執法人員，促請警方嚴肅調查及跟進，確保香港記者能在毋須憂慮其人身安全的情況下，行使受《基本法》第27條保障的言論、新聞、出版的自由。

警方就回信記協，指於本月25日收到記協來函。警方指，就來信指有記者懷疑被人跟蹤一事，警方於3月23日接獲一宗電子報案，報案人聲稱於22日日早上，懷疑被兩名不明男子由葵涌跟隨至堅尼地城。經初步調查，案件列作「求警調查」，交由葵青警區刑事部跟進，有關調查仍在進行中。

警方回信又指，對記協引述相關新聞工作者指跟蹤者懷疑是執法人員，是「未經查證而作出捕風捉影的揣測」，斥這說法會使執法人員聲譽受損，亦破壞新聞工作者一向以事實為依據作出報道和評論的專業形象，對此表極度遺憾及強烈不滿。

警方指，若市民（包括記者）遭受恐嚇或滋擾，應立即報警求助。警方又促請記協，「以實事求是為原則，避免發放未經查證及失實的報道和評論誤導市民」。