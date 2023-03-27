兩電料燃料調整費將下調　謝展寰稱將磋商讓兩電分擔能源價格成本 (19:14)

立法會環境事務委員會下午開會討論兩電燃料調整費。中電總裁蔣東強表示，國際燃料價格最近從高位回落，走勢有穩定跡象，近幾星期煤價亦明顯下跌，如果國際燃料價格繼續維持較低水平，相信燃料調整費短期內會向下調整。港燈表示，國際能源價格飆升幅，導致用戶繳交的燃料調整費用增幅是前所未見，但如果燃料價格下降趨勢持續，預料燃料調整費將在年中回落。港燈又解釋，由於調整機制需要幾個月時間，因此實質變動會滯後反映。

多名立法會議員批評兩電將燃料費加幅全數轉嫁用戶。環境及生態局長謝展寰表示，兩電現行的利潤管制協議到2033年屆滿，到時會檢討現有機制及考慮不同方案。謝展寰又指現有機制有不足之處，當能源價格急升時，電力公司可以將所有成本轉嫁用戶，當局會與兩電磋商，引入分擔能源價格成本的機制，但方案需要得到兩電同意。他又說市民有很大節省電力的空間，政府會加大宣傳力度鼓勵市民節能。