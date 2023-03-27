九人涉中環「和你lunch」否認暴動罪　控方指全非中環居民、衣飾可疑 (19:05)

被告依次為葉廸舜、黃樂文、陳家裕、吳栢明、羅焯勇、黃穎恩、陳憲、袁皓軒及葉柏亨。除陳憲及葉栢亨外，其餘被告另否認使用蒙面物品；羅焯勇另否認管有物品意圖損壞或摧毁財產罪，但吳栢明和葉栢亨分別承認無牌管有無線電通訊器具罪和未能在規定下出示身份證明文件罪。

控方開案陳辭指，案發當日數以千計示威者響應網上號召，於午飯時間佔據畢打街一帶的街道，癱瘓交通。期間有示威者破壞交通燈、點燃路障和放置插有金屬釘，用以刺穿車胎的改裝膠管。示威者亦破壞元氣壽司和吉野家兩間餐廳，又築路障和在路上投擲汽油彈。

其後警方施放催淚煙驅散，並在置地廣場「Tiffany」店外的緊急逃生出口位置拘捕9名被告。個別被告一邊逃走一邊脫下外套和背囊，黃穎恩警誡下表示，她和男友陳家裕打算往文華酒店取回遺留的情侶手鐲，未幾看到有人奔跑，二人「咩都冇做過」。審訊明續。