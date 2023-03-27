休班警大埔公路撞斃鐵騎士囚33個月　官斥奪無辜性命 (19:01)

時任休班警的被告唐建偉（現年32歲）被控2018年4月3日，在大埔公路沙田嶺段危險駕駛私家車導致事主林日安死亡。

綜合辯方和梁官引述求情，被告雙親年屆六旬，被告於2011年加入警隊，曾獲警司嘉許，至2019年停職。被告妻子飽受壓力而和被告離婚，被告需要向前妻支付贍養費。

梁官指出，被告當時車速達每小時131公里，超過涉事路段車速限制為加刑因素，事主的胸部、右腿、右手等多處受傷致死。梁官考慮到，駕電單車的事主在今次車禍身亡，事主的家屬失去摯親，須予以具阻嚇性的刑罰，判處即時監禁，而被告沒有案底，並不足以構成求情因素，讓法庭輕判。梁官認為被告屬中度罪責，遂判他監禁33個月，停牌5年及須參加駕駛改進課程。

梁官早前裁決時接納專家供辭，估算被告平均車速為每小時130至150公里，而事發斜坡有上落行車方向，被告應確保車輛在行車線行駛；被告知悉該路段限速為70公里，卻公然、明知地「過分超速」，無適當扭軚，故裁定罪成。