MIRROR演唱會事故｜三公司涉15傳票控罪　押後五月再訊 (18:54)

3名被告分別為舞館有限公司、協興隆舞台工程有限公司，及藝能工程有限公司。其中協興隆沒有派代表到庭，由代表律師代為聽取控罪。協興隆舞台工程及藝能工程為案發時紅館佔用人，而舞館為舞蹈員的僱主。

舞館有限公司被控5項傳票罪，包括沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有為僱員的意外發出通告，及2項沒有為僱員購買保險，涉及2022年7月25日至28日期間共23名舞蹈員。

協興隆舞台工程有限公司被票控6罪，包括2項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的，即懸吊LED顯示屏的系統、沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任，及沒有就意外發出通知，即李啟言及張梓峯受傷。

藝能工程有限公司則被控4罪，包括2項沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的，即懸吊LED顯示屏的系統、沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任，及沒有就意外發出通知，即李啟言及張梓峯受傷。