旅客迫爆紅磡土瓜灣　旅監局將與食肆商解決方法 (18:19)

九龍中立法會議員李慧琼認為，當局應針對只做旅客生意的食肆採取發牌制度，如食肆不能提供人流疏導計劃，則應收回牌照，又建議可帶旅行團到啟德郵輪碼頭用膳，而不是到非旅遊區的土瓜灣。她又說，有關問題已存在多年，隨着旅客人數增加再次浮現，當局不應只以勸喻方式處理，「我溝通咗好多年，無效架。」旅遊事務專員沈鳳君回應說，當局及旅監局明日將與食肆會面，商討如何做好人流管理。

九龍中立法會議員楊永杰亦說，旅客要排長龍吃飯的旅遊體驗不好，亦對附近居民造成滋擾，促請當局處理問題。文化體育及旅遊局長楊潤雄回應指，當局重視問題，正與業界商討解決方案，會盡力鼓勵有關旅行團發掘其他服務提供者，強調希望旅客來港有良好體驗之餘，亦不會太影響居民生活。

香港入境團旅行社協會創會會長、旅遊業監管局成員謝淦廷說，旅客增多難避免有問題出現，認為是「好事多過係要處理嘅事」。他又說平價團對旅遊業有幫助，形容有如飛機有頭等艙、商務艙及經濟艙，旅行團亦有高端、中端及平價。謝淦廷建議政府仿傚外國設立「旅遊警察」，專門協助旅客處理交通等問題。