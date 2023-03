涉轉發「羊村」連結及聲援白紙示威　青年認煽動囚5個月 (17:50)

辯方求情指,被告王浩鏘(24歲)以一級榮譽完成學士課程,曾獲「院長榮譽錄」(Dean List)嘉許,大學成續優異。辯方指,被告只是在網上發泄想法的普通人,對社會影響力不大,涉案帖文亦沒有引發暴力事件。

羅官判刑指,被告在社交平台發帖,旨在造成「一唱一和」的迴響,他必然心知肚明,帖文的對象是認同示威的志合道合者,「即使係沉默的閱讀者,對其影響力亦不下於直接回應者」。羅官強調,混亂暴力事件已成往事,但部分人的心情尚未平復,考慮到「口號和暴力總係離不開」,即使被告沒有渲染暴力,帖文的尖銳性口號難免影響讀者情緒。羅官接納本案情節不屬於最嚴重一類,但指被告有計劃發布信息,判囚5個月。

案情指,被告的連登和facebook帳戶於2022年8月至12月間,發布了196則煽動性陳述或照片。部分帖文具意圖引起憎恨或藐視中央及中國共產黨,例如「天滅中共」、「中國手足唔好收手」和「中共同江澤民都要入土為安」等。案情提及,法庭於2022年9月裁定「羊村繪本系列」為煽動刊物,被告仍在facebook發布刊物,配上「Catch me if you can」的留言。