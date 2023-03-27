涉轉發「羊村」連結及聲援白紙示威　青年認煽動囚5個月 (17:50)

辯方求情指，被告王浩鏘（24歲）以一級榮譽完成學士課程，曾獲「院長榮譽錄」（Dean List）嘉許，大學成續優異。辯方指，被告只是在網上發泄想法的普通人，對社會影響力不大，涉案帖文亦沒有引發暴力事件。

羅官判刑指，被告在社交平台發帖，旨在造成「一唱一和」的迴響，他必然心知肚明，帖文的對象是認同示威的志合道合者，「即使係沉默的閱讀者，對其影響力亦不下於直接回應者」。羅官強調，混亂暴力事件已成往事，但部分人的心情尚未平復，考慮到「口號和暴力總係離不開」，即使被告沒有渲染暴力，帖文的尖銳性口號難免影響讀者情緒。羅官接納本案情節不屬於最嚴重一類，但指被告有計劃發布信息，判囚5個月。

案情指，被告的連登和facebook帳戶於2022年8月至12月間，發布了196則煽動性陳述或照片。部分帖文具意圖引起憎恨或藐視中央及中國共產黨，例如「天滅中共」、「中國手足唔好收手」和「中共同江澤民都要入土為安」等。案情提及，法庭於2022年9月裁定「羊村繪本系列」為煽動刊物，被告仍在facebook發布刊物，配上「Catch me if you can」的留言。