男學生涉理大外圍衝突認暴動判入教導所　官籲被告提供其他涉案人士資料 (15:36)

報稱學生的被告鄔梓龍（現年20歲）被控於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。同案另外14名被告將於6月受審。辯方求情指，被告當時年輕、容易受人影響，一時愚蠢下犯案。被告親撰的求情信提到，現明白改變社會並非一定要參與運動，對示威者的暴力行徑感到不恥。

法官判刑指，2019年11月社會被厚厚的陰霾濃罩，中大和理大先後發生暴動，示威者無法無天，以暴力取代法治。他們部署「戰略」，組成戰線營救校園內的人，並在案發地點「瘋狂地」投擲汽油彈。法官稱被告身上只有輕量裝備，最終他被捕成為「炮灰」，是「偏聽、誤解或錯判」則不得而知。

法官續指，年輕人未必洞察到「網軍」的可怕和陰險，盲目跟從潮流，加上父母無適當提醒，便容易墮入「泥沼」。與此同時，一些策劃者為有如此多高學歷的年輕人「入局」而躲在鍵盤後「暗笑」。法官着被告認清該如何看待政治，日後成為守法的人，在考慮其年齡、更生需要等，接納報告建議的判刑。