雲南農民來港後涉多次強姦及非禮兩名繼女　判囚22年 (15:31)

男被告以英文字母L.C.作代號，他與同案女被告L.M.結婚，於2019年10月獲發單程證來港。事主X及Y是被告的繼女，Y較X年長兩歲。

法官判刑時指，心理專家分析被告為人自我及責任感不足，被告自稱性慾平淡，而兩名事主則對性好奇。由於被告不願表述其犯案動機及精神狀況，故專家未能評估他是否孌童，只估計他對於未發育乃至發育中的少女有性興趣。

法官亦引述辯方求情，指被告聲稱未能在道德上教好兩名事主而感後悔，冀二人日後生活愉快。

法官續指，被告與兩名事主的年齡相差逾40歲、利用後父角色向事主施加壓力，獲得侵犯的機會，行為有違誠信，並對兩名事主造成心理創傷。其中X事後曾經𠝹手，因學校社工介入而揭發事件，及後X方知原來胞姊一直啞忍著被告侵犯，情緒再受影響。法官考慮刑期整體性，就兩案合計判被告囚22年。