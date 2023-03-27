立場新聞案｜官同意控方提假設問題「唔公道」　並指部分提問「危險」兼無幫助 (14:27)

前總編輯鍾沛權第26天接受控方盤問，代表控方的律政司署理高級刑事檢控專員伍淑娟今早再詢問立場的前身、主場新聞在2012年成立的背景，及前年交由林紹桐擔任署任總編輯的經過等。鍾沛權一度質疑控方的提問重覆，辯方資深大律師余若薇亦表示，控方「重覆又重覆又重覆都要有個限度囉」，擔憂沒有時間留待她覆問被告，「我好想懇請阿伍專員，你留返少少時間俾我啫」；控方則指提問用於釐清案情。

控方續詢問，鍾沛權曾否考慮在被捕後向警方或律政司交代，林紹桐於前年11月才接任總編輯，「佢之前其實係無辜」，或可開脫林的罪責。辯方聞言詢問，這是否代表在林接任前發布的15篇文章與他無干，「控方接受第三被告（林）係無辜？」控方補充，提問用於釐清若林確實沒有審批文章，鍾「應該會諗到」替他解釋；主審法官郭偉健則直指控方的提問「危險」，亦對案件無幫助，重申鍾有緘默權。

控方續申述控方案情，指涉案17篇文章本身具煽動性，鍾沛權知悉文章會引起煽動效果，他作為立場母公司的董事和編輯，有主導角色，串謀製作及發布煽動文章，立場則成為煽動文章的政治平台，而文章作者則在某時段加入串謀，製作煽動文章。鍾一概不同意。