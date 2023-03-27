初選案｜控方首度指蔡澤鴻屬共謀者之一　指多次與會並知悉初選計劃 (14:20)

此外，區諾軒於下午12時許作供完畢，下午將傳召第二名控方證人、即認罪被告趙家賢到庭，閱覽數千頁文件。

區諾軒今早接受辯方盤問後，由控方覆問，指在2020年6月14日接到蔡的信息，區事前與民主黨胡志偉共晉午餐，胡表達對否決財政預算案有保留。區於早休後表示，胡有簽署共同綱領，惟亦有發言稱會贊成興建學校和醫院。區提到從蔡收到信息，他引述區議會主席正如法官早前所言，是「角色有限」、只是在會議作見證人，區不希望別人傳送信息予他「有問題」，「會引致好多人有不必要擔心」。

區諾軒同意退出初選如「駕駛中離座」

區諾軒又供稱，同年7月中聯辦就初選發聲明後，他認為初選計劃必須終止，他和另兩名組織者戴耀廷、趙家賢相繼只是透過發帖文，宣布休息或退出初選。法官李運騰問及，是否有如司機駕車途中離座？區表示，當時初選仍然進行當中，「我會話即使司機跳咗車都好，至少我都有謹慎留意事態發展」。

李官形容車輛仍然行駛，區同意其說法，並強調直至立法會選舉宣布延期，他都有留意相關情况，包括大約誰人報名參加立選，但他沒特別注意有誰在初選勝出而沒報名出選立會。區亦提及有一點難處，在組織者退出初選後，來自不同政黨的初選參加者始終會參選。區完成作供後，法官提醒有還押被告會作供，着區切勿與他們討論案件，區稱依他理解，他不會接觸涉事被告。