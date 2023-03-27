反將軍澳填海遊行申請人：戴頸牌極侮辱如「猶太人戴臂章」　接受要求為「突顯荒謬」 (14:00)

都會駅業主委員會發起、反對政府在將軍澳132區填海及興建廢物轉運站等6項設施的遊行昨舉行，警方要求參與者遵守掛編號頸牌等限制。遊行申請人、將軍澳民生關注組召集人陳展浚今表示，警方針對遊行的限制措施荒謬及極度侮辱，更形容戴頸牌感覺似「猶太人戴臂章」，但最終接受警方要求是出於尊重居民想表達訴求的意願，稱在多項措施下，遊行甚至引起海外傳媒關注，認為居民訴求得以反映。他又期望，透過遊行突顯現時的荒謬，「你可以講係個『行為藝術』嚟，就係話畀人聽，依家香港嘅遊行就係咁啦。」
陳展浚今早於商台節目《在晴朗的一天出發》說，居民對於警方相設的限制反應差，故昨日很多居民未有加入遊行，只在遠處觀望，「喺度損害緊香港人尊嚴，明明係一個基本權利，點解依家淪落都咁樣呢?」
監警會成員陳錦榮以個人身分接受同一節目訪問，他認為警方有權為集會遊行設下條件，指出《港區國安法》推出後，警方就遊行後可能的「額外發展」有所提防亦可以理解。至於遊行集會過程均有封鎖線包圍隊伍，傳媒不能進內採訪，陳錦榮認為，如果傳媒保持距離可避免不必要衝突「係好事嚟。」
被問到日後有關限制會否成為常態，他相信警方要考慮每個活動的規模、環境及持續時間等，認為不能「一竹篙打一船人」。