反將軍澳填海遊行申請人：戴頸牌極侮辱如「猶太人戴臂章」　接受要求為「突顯荒謬」 (14:00)

陳展浚今早於商台節目《在晴朗的一天出發》說，居民對於警方相設的限制反應差，故昨日很多居民未有加入遊行，只在遠處觀望，「喺度損害緊香港人尊嚴，明明係一個基本權利，點解依家淪落都咁樣呢?」

監警會成員陳錦榮以個人身分接受同一節目訪問，他認為警方有權為集會遊行設下條件，指出《港區國安法》推出後，警方就遊行後可能的「額外發展」有所提防亦可以理解。至於遊行集會過程均有封鎖線包圍隊伍，傳媒不能進內採訪，陳錦榮認為，如果傳媒保持距離可避免不必要衝突「係好事嚟。」

被問到日後有關限制會否成為常態，他相信警方要考慮每個活動的規模、環境及持續時間等，認為不能「一竹篙打一船人」。