皇仁書院復辦實體開放日　舊生調木棉花茶喚回憶 (16:16)

「閣樓釀造」聯合創辦人吳嘉俊稱，初時構想皇仁書院的氣味，憶起學生時期的臭鞋、臭衫味，之後想到以英雄樹（木棉花）更形象化表達，遂以五花茶概念，以蒸餾方式將木棉花提純，調配菊花及木棉花飲品。他稱記得木棉花開的3至4月，也是春雨時節，笑言皇仁仔未必特別喜歡木棉花，「下雨就無得踢波，沒有雨就鼻敏感」是大家強烈的共同回憶。

皇仁書院學生會長羅天佑稱，繼2019年實體及2021年虛擬開放日後，今年舉行實體開放日，大眾有機會來校園參觀。他稱，同學以一人一票選出「Odyssey」（旅程）為開放日主題，並邀請本身為校友的文化體育及旅遊局副局長劉震、OneDegree Group共同創辦人郭彥麟分別主禮開幕及閉幕禮主禮。

皇仁書院中四生秦旭希介紹經「JA學生營商體驗計劃」組成學生公司「Pung!」在開放日出售的作品。他們選取手雕麻雀為主題設計3款t-shirt，並於早前拜訪「金發麻雀」取經，獲負責人何秀湄（湄姐）題字，設計背面部分。他稱希望喚起大眾關注傳統手工文化，「不希望此項獨特的非物質文化遺產就此消失」。

開放日將展示不同學生作品、學會介紹，如設天文學會遊戲攤檔，如天氣許可，參觀者可使用天文望遠鏡，又開放收藏4000多件文物的「皇者仁風校史館」等。