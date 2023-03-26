調查發現逾半不適切住所居民不處理牙患　關注組倡政府18區設牙科診所 (13:24)

相關調查於今年2月13日至3月8日進行，透過與各服務基層組織合作，向全港18至64歲人士派發問卷，共收回412份有效問卷。調查發現，僅約4成受訪者患蛀牙及牙齒鬆脫時會主動求診；分別有65.8%及71.1%受訪者表示在過去一年未有接受牙科檢查及洗牙服務；71%受訪者稱牙患影響其進食，其次為影響睡眠；有近4成受訪者稱牙患問題影響其情緒及儀容，導致他們自信心低落和限制社交。

另外，調查中有149名受訪者現時住在劏房及板間房等不適切住所，調查發現他們在面對牙患時求診比例比其他住所的受訪者低，超過一半住在不適切住所受訪者表示不會處理牙患問題；亦有8成人未有接受牙科檢查及洗牙服務。關注組指出，不少基層市民會因求診及治療費用昂貴，而採用「不理會」態度面對牙患問題。

53歲的譚女士一直受牙周病困擾，並出現牙齒鬆脫情況。她表示，因牙患問題影響她日常進食，「只能半咽半吞，工作時都不敢與同事吃飯，怕畀人笑」。譚女士曾到私營牙醫診所求診，但因自己的經濟能力不能負擔昂貴費用，「我月薪只有8千多元，脫一隻牙竟要2000元」，其後便轉到公營牙醫診所求診，惟「排街症」人數太多，最後排隊3次後才成功拿到籌號。她說，公共牙醫診所每次診症只會幫她脫一隻牙，她由去年開始到公共牙醫診所求診，直到現時仍未能完全處理她牙齒鬆脫問題。

關注組建議於全港18區每區增設公共牙科診所，以約200元內費用向市民提供牙科檢查和洗牙服務等，亦應提供脫牙、「杜牙根」等全套牙科服務。他們又建議，將牙科服務納入基層醫療服務，為全港市民提供一年一次的牙科檢查及洗牙服務，並推出基層牙科服務津貼計劃，讓基層人士可獲津貼到私營牙科診所求診，以減輕其經濟負擔。