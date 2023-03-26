中港正商跨境器官移植細節　盧寵茂：若本地沒病人適合　器官將捐至內地 (12:45)

醫務衛生局長盧寵茂本月中曾到訪北京中國器官移植發展基金會交流，商討與內地建立恆常器官移植協作機制。盧今日（26日）出席香港移植學會活動後，被問到有否設立有關機制的時間表，他稱醫管局正與「中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）」討論，包括電腦系統如何通知雙方、安排跨境運輸等，需時擬定細節。
盧寵茂表示，中港兩地本身各自有器官分派機制，當局正考慮設立第二層分配機制，當沒有本地病人適合有關器官，無法配對本地輪候系統，即可啟動第二層機制，將器官捐贈至內地，或從內地捐贈來港。
盧寵茂於活動致辭時談及，去年12月於香港兒童醫院獲捐贈內地心臟的女嬰芷希，是很好的例子顯示內地器官捐贈和移植，已達至國際水準，且能與香港接軌，相信恆常化器官移植跨境機制能為病人提供多一線希望。
香港移植學會會長馬錦文致辭時表示，過去3年器官捐贈數字下降，相信疫情過後是好時機，全面檢視捐贈過程可如何改善，如加強醫護培訓，改善找出潛在捐贈者的過程，或使用新科技加強器官可使用率，以提升器官捐贈率。
醫管局質素及安全總監黃立己致辭時稱，疫情期間很多非緊急服務暫停，器官捐贈卻從未停止，更比平時更具挑戰。他稱器官捐贈是基於人與人之間的信任，建立信任則需要面對面溝通，但疫情期間家人未必能到醫院探望病人，亦有病人家屬因防疫限制、航班關係滯留外地，器官聯絡主任需提供恩恤探訪、視像通話等方式，與病人家屬溝通。