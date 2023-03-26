中港正商跨境器官移植細節　盧寵茂：若本地沒病人適合　器官將捐至內地 (12:45)

盧寵茂表示，中港兩地本身各自有器官分派機制，當局正考慮設立第二層分配機制，當沒有本地病人適合有關器官，無法配對本地輪候系統，即可啟動第二層機制，將器官捐贈至內地，或從內地捐贈來港。

盧寵茂於活動致辭時談及，去年12月於香港兒童醫院獲捐贈內地心臟的女嬰芷希，是很好的例子顯示內地器官捐贈和移植，已達至國際水準，且能與香港接軌，相信恆常化器官移植跨境機制能為病人提供多一線希望。

香港移植學會會長馬錦文致辭時表示，過去3年器官捐贈數字下降，相信疫情過後是好時機，全面檢視捐贈過程可如何改善，如加強醫護培訓，改善找出潛在捐贈者的過程，或使用新科技加強器官可使用率，以提升器官捐贈率。

醫管局質素及安全總監黃立己致辭時稱，疫情期間很多非緊急服務暫停，器官捐贈卻從未停止，更比平時更具挑戰。他稱器官捐贈是基於人與人之間的信任，建立信任則需要面對面溝通，但疫情期間家人未必能到醫院探望病人，亦有病人家屬因防疫限制、航班關係滯留外地，器官聯絡主任需提供恩恤探訪、視像通話等方式，與病人家屬溝通。