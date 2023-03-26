疫後首遊行｜將軍澳反填海遊行抵終點後集會　主辦方稱約80人參與 (13:27)

【13:20】遊行申請人代表陳展浚於遊行後說，大概有80人參與，大致過程暢順，曾有一名未有佩戴頸牌人士曾加入集會現場，其後被要求離開，他稱僅屬個別情況。陳展浚說，曾就遊行期間叫喊的口號、舉起的宣傳牌等與警方溝通，「我哋今日嘅backdrop、宣傳牌、文宣，even屋苑發出嘅每一張通告，其實佢哋（警方）事前都睇過。」他說警方未有否決任何標語，但曾提醒不可有政治敏感言論或敏感顏色，亦曾呼籲不要身穿全黑色衣物。

陳展浚又透露，周二就與西貢區民政事務專員會面，反映就將軍澳132區填海表達訴求，將視乎政府回應，再決定會否舉行遊行。

【12:45】遊行隊伍於約中午12時半抵達遊行終點將軍澳南梯台，集會須在封鎖線內舉行，有警員阻止傳媒靠近及進入封鎖線範圍內，傳媒只能夠在封鎖線範圍外拍攝，集會期間未能訪問參與者。終點一帶有至少20名包括穿軍裝、便衣或傳媒聯絡隊外套的警員在場戒備，有警員持攝錄機拍攝集會過程。集會在中午大約1時結束。

【12:20】現場所見，遊行約有數十人參與，有市民一家大小一同上街。遊行人士沿途拉起橫額，並高叫口號，包括「反對132區填海」、「反對興建水泥廠」、「我要清新空氣」、「要求政府聆聽民意」等口號，手持「反對將軍澳再填海」的標語。

因應警方提出不反對通知書的條件，遊行隊伍自行拉起膠帶，分隔遊行人士，他們需要全程留在包圍範圍內，隊尾有糾察及警方傳媒聯絡隊殿後，遊行期間位於後方的膠帶一度斷開，糾察立刻重新拉起膠帶。另外，不反對通知書亦要求參加者遵守《禁蒙面法》，現場所見，遊行隊伍內絕大部份參與者沒有佩戴口罩，其中一名參與者將口罩拉下掛於下巴，全程用手掩鼻。

根據不反通知書，遊行會在中午12時正結束，但至原定結束時間，隊伍仍未到達終點，警方曾發出呼籲，稱隊伍要靠左前進。隊伍最終較原定時間遲約20分鐘到達終點。