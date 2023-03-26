疫後首遊行｜都會駅業委會今上街反填海　大批警員現場戒備 (11:27)

【11:35】遊行隊伍正式起步，參與者手持標語，包括「反對將軍澳再填海」等。遊行隊伍亦有叫口號，包括「反對垃圾處理廠」、「要求政府聆聽民意」等。

【11:30】遊行主辦方及多名糾察在遊行開始前約半小時，抵達將軍澳體育館對開遊行起點，糾察在現場派發用於識別參與者的頸牌。有參與者持寫有「維景灣畔居民反對132區填海 不要空氣污染！不要影響健康！」橫額。

警方要求掛上頸牌參與者在橙帶範圍內等候出發，其間多名警員在場觀察，有未掛上頸牌者被要求離開。在等候出發期間，部份記者進入橙帶範圍內採訪參與者，糾察以廣播稱收到警告，呼籲記者離開封鎖線範圍，否則遊行有可能會被要求終止。

遊行申請人代表陳展浚說，主辦方於早上約11時派出一半的「頸卡牌」。他認為，警方提出的措施嚴厲，但為順利舉辦遊行讓居民表達意見，故在無辦法下接受。他說，今次是2019年反修例運動後的遊行，認為因此有很多限制，但希望屬個別事件，亦透過今次遊行證明香港社會有能力和平地遊行，警方不需設這麼多條款限制。

他說，活動有不同法團及居民業委會參加，各自動員街坊，如果人數超出警方限制的100人則會由各業委會協調。

【11:11】在遊行開始前1小時，現場下微雨，在港鐵調景嶺站，至少6名警員在馬路口分兩人一組戒備，部份警員手持攝影器材，其中一組警員攜同兩隻警犬巡邏。在遊行起點一帶，暫時未有參加者聚集，有10多名穿便衣或穿警民關係組背心警員的巡邏，附近天橋上有至少三名便衣警員在高處觀察。

警方日前在批出不反對通知書時為今次遊行及集會附加多項條件，限制遊行人數不多於100人，須確保參與活動期間不會來國安行為、遊行期間需要有變色的或膠帶分隔參與者及市民、遵守禁蒙面法等。