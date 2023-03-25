程鼎一稱當局跟進低質旅行團　議員憂旅遊巴停泊致舊區交通擠塞 (19:01)

早前有議員反映，低質平價旅行團復現舊區街頭，亦出現讓旅客在街邊食兩餸飯、高價賣假藥等現象。程鼎一今在商台《政經星期六》回應稱，相關做法不規範，當局亦不願出現相關情况；又說相關旅行團的安排不僅給旅客帶來不好的體驗，亦會造成擾民，導致居民與旅客產生矛盾，稱「對香港唔係好事」，強調當局非常關注，已經開始研究跟進措施。

鄧家彪表示，現時暫無收到投訴個案，但有留意到往日「劏客團」、「鴨仔團」復現；又指土瓜灣等舊區道路較狹窄，擔憂未來旅客增多，旅遊巴士路邊停泊造成擠塞，影響居民生活。他續稱，劣質旅遊團往往出現「強迫購物」，認為會損害香港形象，「拖垮」香港旅遊業，希望政府和內地相關部門合作打擊劣質旅遊團，「要從源頭杜絕，相信內地都唔希望有呢種旅遊團。」

另外，程鼎一表示，本港恢復通關後，旅遊業復蘇速度不錯，上星期入境內地旅客回復至疫前四成半水平；泰國及菲律賓等東南亞地區的訪港旅客回復至疫情前六成，並預計下一個旅遊旺季是五一黃金周，認為內地旅客因航空運力及簽證等因素，仍將主要以港澳為目的地。程亦提到人手問題，表示本港接待能力仍不足，旅行社、導遊及司機等職位，空缺率達三分一。