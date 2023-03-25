反極權遊行案12人暴動罪成 判囚4年至5年3個月　官指現場猶如「小型戰場」 (14:49)

鄭官判刑指，案發當日有逾500人集結在政總外，有被告攜帶對講機、噴漆、索帶等，這些物品均需事前準備，顯示暴動非即場發生，為有預謀行事。若指他們無參與破壞，說法「脫離現實」、「自欺欺人」。示威者期間架設路障，又向政總投擲汽油彈，及以長棍等硬物刺水馬，公然和惡意地挑戰政府，並透過協調和溝通此起彼落地發動攻勢，具一定程度的訓練。

鄭官續指，現場猶如「小型戰場」，交通完全切斷，市民不能如常穿梭於不同地點之間。雖然暴動只歷時約半小時，惟只因警方及時從政總衝出制服各人，否則造成的破壞會更大，而事件引致的公共開支亦增加。鄭官提到眾被告案發時分別戴上防切割手套、手持行山杖等，他們非單純身處在場以壯大聲勢，參與程度非同一事件中最低。

鄭官考慮案情嚴重性後，以監禁5年4個月為各被告的量刑起點，不認罪的馮嘉文和陳海蓬在審訊時同意部分案情，分別判囚5年3個及5年兩個半月。歐陽志堅、張馨文、譚宇權、林昊生及註冊醫生謝達志各囚4年；古家華、李德軒、陳澍峰和林耀俊各囚4年2個月；邱偉濤判入獄4年3個月。