沙田大會堂石屎剝落　地下全層即日起關閉 康文署：部分設施翌日可重開 (13:52)

署方指，涉事地方為沙田大會堂地下近職員辦事處的女洗手間，一名清潔工人前日（23日）起發現假天花有異並通知大會堂職員，職員立即安排檢查並發現兩塊石屎掉落假天花架上，石屎碎件並沒有損毁假天花或進一步掉落洗手間內。事件中無人受傷。

建築署人員進一步檢查大會堂其他設施時，昨日（24日）發現部分位於地下走廊的天花亦有「輕微異常情况」，署方已即時封閉有關位置。署方指十分關注事件，並已告知受影響的設施租用人，同時要求建築署全面檢查大會堂其他地方天花，建築署已即時到達現場協助及安排維修工作。

康文署回覆本報查詢時指，今日關閉的設施包括1間舞蹈室、1間音樂室、1間會議室、2間演講室和3間練習室，署方已與25個受影響租用人聯絡，如不能安排租用其他日子將安排退款，而經檢查後已確認1間會議室、2間演講室和3間練習室安全，明日起可重開。

署方又補充，「輕微異常情况」是指地下女廁旁的走廊天花有裂紋及空鼓現象，事後已即時圍封相關範圍並移除鬆散石屎，署方每日均會檢查沙田大會堂設施有否異常，而對上次建築署在沙田大會堂作全面樓宇安全檢查為2021年2月，當時沒發現任何異常。