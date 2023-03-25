小提琴男導師授課時非禮女童　罪成囚21個月 (12:59)

被告關俊彥（33歲），被控於2017年5月、2019年10月11日及2020年8月4日，在何文田某單位非禮當時分別為6歲及9歲的女童X。

林官接納辯方指女童X對於首次案發時間說法不一，X跟社工會面時說第一次非禮發生在2017年，於庭上接受辯方盤問時卻說是2018年，故認為控方未能在毫無合理疑點下舉證，裁定被告首項非禮罪名不成立。

林官指，X與社工傾談和庭上作供有時表達混亂、說法非完全一致，但「大體相同」，X在重要的指控上一直說得堅定一致，即被告在何文田某單位首次非禮她後，除了上課地點改在姨媽家的時候，被告每次上課都拉X到他的大腿上，用手機播放 YouTube 音樂，其間把一隻手伸入她的内褲裏觸摸她的小便部位，故信納X是誠實的證人。

林官續指，次項指控發生在X的9歲生日，認為X「肯定清楚記得」自己當天遭被告非禮，並信納X認為最後一次遭被告非禮後發有關被告的噩夢，是上帝提醒她要說出真相，此前年紀小的X因害怕而不敢向父母說出「尷尬的事」，故裁定其餘兩項非禮罪名成立。

辯方求情指，被告為家庭經濟支柱的被告有一名固定且打算結婚的女友，重犯機會近乎零，而且被告沒有用恐怖、威嚇，利誘的手段逼X就範，只是觸摸私處外面，沒再作出其他不當行為。林官反駁，雖然被告只是觸摸X的私處，沒進一步侵犯，亦無法確定被告非禮X的次數，惟從證據可合理推斷被告自2018年下旬開始，每次於X何文田居所上課時都非禮X。

林官引述，臨床心理學家指X事發後出現急性壓力反應，而事隔案發數年，X於庭上作供時臉上仍「露出不快和困擾」，認為被告的行為「長期以來對X造成長期困擾」。林官斥被告的行為有違X及其家人對他的信任，被告事後亦從沒對他們表達悔意，故兩罪各判囚18個月，其中3個月分期執行，共判囚21個月。