港大醫學院調查指近七成長者電子健康素養較差 將派學生探1萬長者作評估　 (19:37)

信和集團聯同港大醫學院、社福機構及非牟利機構合作，於去年11月開展一項先導計劃，安排港大醫護學生上門探訪逾100名長者，學生透過心理介入和行為指導，協助長者提高電子健康素養等能力。先導計劃開展前，團隊訪問了104位平均年齡80歲的長者，當中近九成受訪者擁有智能手機，但69%長者電子健康素養未如理想，逾六成長者每日使用手機時間少於1小時，僅三成利用手機上網搜尋健康相關資訊。

團隊透過一系列問題衡量受訪長者的電子健康素養，包括會否使用通訊軟件獲取健康資訊，會否使用健康相關的手機應用程式等。項目總監陳肇始表示，觀察到電子健康素養較差的長者身心健康狀况較差，孤獨感較重，家庭快樂指數及家庭溝通質素均同樣較低。她又說，在先導計劃中完成兩星期隨訪的長者，電子健康素養低的比率由66%下降至56%，反映護理學生適當介入有助增強長者的電子健康素養。

參與先導計劃的梁婆婆今年87歲，是獨居長者。她表示，參與計劃的學生會透過WhatsApp分享健康資訊，包括飲食、作息等方面；又舉例稱學生曾教她跳毛巾操，而在首次上門探訪後，學生會定期視訊或打電話聯絡她，「（學生分享）啲健康資訊形式好豐富，計劃結束後都覺得自己健康咗。」

計劃今年正式啟動，為期兩年，除港大護理學院外，計劃將擴展至中醫藥學院、臨床醫學學院、藥理及藥劑學系及公共衛生學院的學生，預期參與的醫護學生超1000人，服務長者數量將達1萬人。