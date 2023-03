初選案｜趙家賢下周將出庭　料需先閱逾8000頁文件 (17:35)

代表鄒家成的辯方大律師陳世傑,今午展示時任政務司長林鄭月娥於2016年7月見記者的新聞稿,林太曾稱立會的草案遭否決,「這個結果我們是接受的」,區諾軒表示記得此事。法官陳仲衡隨即打斷,控方案情不是說否決預算案違法,重點在於無差別(indiscriminately)否決。法官李運騰強調,控方立場是假設有人不考慮議案的優劣,就投下反對票,等同濫用議員的權力和違法。

鄒家成一方完成盤問後,輪到代表柯耀林的大律師葉海琅發問。區諾軒稱兩人認識多年,柯是溫和民主派,並非知名的政治人物。談及新界東第二次協調會議,辯方指柯在會議中途離席(left the meeting),法庭傳譯主任誤譯為柯在會議上睡著(slept in the meeting),引來陣陣笑聲。辯方及後呈上紀錄,指柯當日出席西貢區議會的會議,區回答「同我憶述係有出入」。

辯方提出,柯耀林在初選取得不足百分之一選票,是否因為柯的立場不夠激進?法官陳仲衡質疑,區諾軒無法代替沒有投票的人答問題。辯方更正問題後,區回答「攞得多票,唔一定要激進先得」,印象中柯並非激進的人。辯方又指,柯會否為了避免遭受攻擊,而簽署「墨落無悔」聲明。李官打斷指,這是法律陳辭的論點。