數碼港一連兩日辦招聘博覽提供近1500職位　主席稱對人才需求殷切 (17:16)

數碼港主席陳細明表示，創科將是香港經濟重啟的一大動力，對人才的需求亦趨殷切，招聘博覽會可作為「跳板」，串連不同行業、專業背景的人士在科技領域發展。

民政及青年事務局長麥美娟則以視像致辭，她表示首份青年發展藍圖提出鼓勵年輕人探索興趣及志向，以提高競爭力，招聘博覽與藍圖理念一致，場內論壇亦邀請不同業內人士探討創科行業發展，希望年輕人把握國際創科中心的機遇。

有份參與招聘博覽的環保創科公司BlueSky創辦人鄧碧嫻表示，香港近年面對人才流失及短缺的問題，在招聘人才上存在一定難度，公司進而轉向全球招聘，望吸納不同的技術人才。她亦透露這次會招聘一名項目經理及一名客戶主任，招聘時會留意求職者的態度，包括熱誠、自學，以及過往作品集。問及人才管理的心得，她強調開放的態度及溝通是最重要，「每一個人的人格都不一樣，要理解他們在不同時段的需求」，公司亦會為員工提供晉升階梯、學習基金等福利，及每年檢討薪酬。

另一間研發便攜式醫學成像裝置的初創公司尖思科研首席執行官兼聯合創始人陳柏衡則指出，本港醫療科技的前景樂觀，對基層醫療有「硬需求」，「起這麼多醫院，也沒有這麼多醫生」，預料未來醫院、家居及安老院舍均需依賴科技儀器作早期篩查及監測。他亦表示，初創企業的工作較一般大型公司靈活，願意聆聽不同意見，並提供多元機會予員工學習及嘗試。

而1500個創科職位空缺，包括新興熱門科技範疇如：可穿配式裝置、Web3、區塊鏈、NFT、教育科技以及數碼藝術相關職位等。招聘博覧亦將以實體及虚擬混合形式雙軌進行，綜合招聘平台 「iTalent」將同步舉行，求職者可於網上平合上與僱主直接對話及視像會面。