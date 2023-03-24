初選案｜區諾軒質疑有「黑盒過程」釀「墨落無悔」聲明　違初選協調共識 (14:53)

針對提名表格，法官李運騰又問，表上聲明列出擁護《基本法》是指全本《基本法》抑或否決權？區回答指是《基本法》全部。李官再問，即包括23條？區表示同意，多名被告此時稱「係啊」。

至於鄒家成、梁晃維被指有份發起「墨落無悔」聲明書，代表鄒的大律師陳世傑問，鄒是否藉此展示抗爭的決心，並只重申戴耀廷在會上的說法？區認同，但分別在於戴沒公開談及細節。區指出，這份聲明和共同綱領內容也有不同，梁晃維所屬的港島會議採納「會積極運用」否決權為初選條款，但聲明字眼卻是「會運用」，意思較為堅定。

區續指，鄒家成參選新東的會議沒就否決權達成共識，區認為，聲明是較會議內容走前一步，令他懷疑協調會議後，「係咪有一個黑盒」的過程、即區不知悉的事件，導致聲明採取和會議不符字眼。

其後陳世傑向區指出，鄒當時會議上和戴說，立法會議員在投票和不投票之間二選其一，惟區引述鄒當時說，為何用「會積極」而非用「會運用」。區認為，「如果有35個議員團結一致否決財政預算案，就是VETO（否決）嘅意思」。