長沙灣潤發倉庫三級火　3625人疏散　兩消防送院 (18:53)

事發於今日（24日）下午1時許，倉庫兩層樓起火，消防接報到場，並於2時10分升為三級火，消防暫派出一條喉及一隊煙帽隊灌救。

據悉，2樓貨倉首先起火，面積60米乘50米，當時約有10名工人正在清理貨倉，消防救出5名工人，其中兩人吸濃煙送院。

旁邊凱德苑居民黃太表示火警發生不久，她已立即關窗、收衫，大約下午2時帶同兩名小朋友離開大廈，當時警察未拍門疏散。同座住客余太表示，即使關窗，家中仍聞到臭味，火警開始時十分大煙，濃煙呈黑色，如果打開窗一定吹入單位內。其後大廈火警鐘響，有保安員及警員拍門疏散住客，她便帶同小朋友離開。余太稱煙味濃烈，喉嚨有少許不適。

另一對梁姓夫婦火警發生時正外出，從新聞得知家附近發生火警，已立即乘的士打算回家關窗，但到達時警察已不准居民上樓。居民戴女士，原本獨自在家，見到火警原打算關窗留在家中，後來有警察拍門疏散，提醒住客戴口罩及盡快離開大廈。戴女士連忙帶同兩隻16歲老貓離家，由於時間趕急找不到貓袋，只能將兩隻愛貓放在購物車。

87歲蔡先生及近90歲的太太同住凱德苑，兩人行動不便，需以輪椅代步。蔡先生表示，原本聞到臭味，以為未關好廚房石油氣爐，後來才知道是附近倉庫火警。兩夫婦原本沒關上所有窗，結果整屋都是「毒氣」，唯有用手帕掩蓋口鼻。大約半小時後有警察拍門疏散，提醒他們多穿衣服、戴口罩，並推輪椅送他們下樓。兩夫婦家住高層，落到地面才見到原來很大煙，感到「嚇一嚇」。

深水埗民政署開放深水埗康樂文化大樓（深水埗體育館二樓）作臨時庇護中心，截至5時許，大約有30人在內暫避。另有不少街坊在海達街市外觀察火勢，有保安張貼告示提醒市民小心吸入濃煙。