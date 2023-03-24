將軍澳隧道觀塘入口近翠屏邨多車相撞　涉三輛學校旅遊巴 初步約75人受傷 (15:25)

事發於中午12時許，現場消息指，最先疑有一輛綠色專線小巴急剎，及後數車疑收制不及肇禍，頭車小巴未有損毁亦未有乘客受傷，較早前已獲准駛走。現場所見，涉及車禍的5車依次為兩輛德田小學旅遊巴、密斗貨車、淘大花園旅行團旅遊巴及另一輛德田小學旅遊巴。涉事車輛於向將軍澳隧道方向近翠屏邨對開相撞。

大批學生坐在地上等候，有學生面部擦傷，其中一名小三男生稱當時已結束學校旅行正返回學校，形容事發時車速一般般，感受到有車輛從後撞上，「應該係後面（貨車）撞咗上嚟，跟住我哋撞咗前面嗰架，跟住Chok咗六下」。他說自己有戴安全帶，因為坐在前排， 感到「威力好大」，他亦見到有同學跌倒。

聖公會德田李兆強小學於校網發新聞稿，稱今日為學校旅行日，當中3輛旅遊巴從烏溪沙接載180名三至四年級師生回校時，因收掣不及與前車相撞，暫時有約10名學生面部及手部受傷，20名學生感不適，已即場由救護員檢查傷勢及送院檢查，其餘沒有受傷學生已安排專車送回學校。校方稱，已啟動危急處理小組處理事件，事發具體情況仍有待警方調查。

另一名面部擦傷的學生說當時車上差不多全滿，消防員將她由太平門救出，形容過程有少少坐過山車，「但仲痛過坐過山車。」旅遊巴司機孫先生形容，事發時已「停定咗，跟住砰、砰、砰咁樣囉。」車內有數位小童受輕傷，被問到後車當時車速，他說「呢度上個個都踩住上架啦。」

受事故影響，將軍澳道往將軍澳方向近翠屏南邨全線封閉。觀塘民政事務處和西貢民政事務處已在基督教聯合醫院急症室設立一個跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢，查詢熱線為2171 7426、3949 4125和3949 4000。如有需要，民政處會設立更多援助站。