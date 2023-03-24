將軍澳隧道外五車相撞87傷　涉學校旅遊巴及本地團　學生形容似坐過山車 (16:53)

其中一名司機手骨骨折入院，其餘傷者主要手腳及面部擦傷。消防指，手骨骨折的司機意外後被困於司機座位，該車車門亦未能正常開啟，消防要經安全門進入車廂及剪爛玻璃，故須時約40分鐘救出司機。消防又指，事件中一共派出58名消防員及92名救護人員，包括派出坍塌搜救專隊，於65分鐘內救出244人救出，指現場屬繁忙公路，要騰出空間安置大量傷者，而且傷者多為小童及老人家，亦需時救出及安撫。

現場所見，涉及車禍的5車依次為兩輛德田小學旅遊巴、密斗貨車、淘大花園旅行團旅遊巴及另一輛德田小學旅遊巴。意外後多名受輕傷或無大礙的學生坐在意外現場附近，另有傷者頭部受傷，接受包紮後由擔架送上救護車。

學生：似坐過山車但更痛

事發後大批學生坐在地上等候，有學生面部擦傷，其中一名小三男生稱當時已結束學校旅行正返回學校，形容事發時車速一般般，感受到有車輛從後撞上，「應該係後面（貨車）撞咗上嚟，跟住我哋撞咗前面嗰架，跟住『CHOK』咗六下」。他說自己有戴安全帶，因為坐在前排， 感到「威力好大」，他亦見到有同學跌倒。另一名面部擦傷的學生說當時車上差不多全滿，消防員將她由太平門救出，形容過程有少少坐過山車，「但仲痛過坐過山車。」

來自聖公會德田李兆強小學的小四女學生指，車上乘客均有繫上安全帶，但部分人額頭和嘴唇分別撞向扶手受傷，而據他們了解司機的手骨折；車上很多同學哭，「有個同學越哭越厲害」。她又指老師在事發後致電報警，警察和消防員到場，安排他們在太平門下車，坐在一旁等待分流。

另一位小三男學生憶述當時車速不快，感覺是時速30至40公里，事發時車輛碰撞約6下。他指當時十分害怕，用手保護頭頂，故手部受傷需要包紮。旅遊巴司機孫先生形容，事發時已「停定咗，跟住砰、砰、砰咁樣囉。」車內有數位小童受輕傷，被問到後車當時車速，他說「呢度上個個都踩住上架啦。」

另一名涉事司機陳先生指事發時正在上斜，前面有兩輛旅遊巴慢駛，時速只有10多公里，他正準備送貨入將軍澳，車上無乘客；突然後面迎來一下「很大的撞擊力」，令貨車向前撞，其後再有一次撞擊。他稱胸口受傷，下盤一度被軚盤夾着，形容當時「唔識驚」，後來自行慢慢爬出車廂。旅遊團旅客梅先生表示，當時正在尖沙嘴食完飯準備入西貢，憶述當時車速「幾快」，後面有撞擊力，車輛急剎令他和前面兩名乘客倒地，目睹有人撞傷頭部或手部，亦有兩名團友暈倒約10分鐘，但乘客在導遊協助下，車上情况大致穩定。

聖公會德田李兆強小學於校網發新聞稿，稱今日為學校旅行日，當中3輛旅遊巴從烏溪沙接載180名三至四年級師生回校時，因收掣不及與前車相撞，暫時有約10名學生面部及手部受傷，20名學生感不適，已即場由救護員檢查傷勢及送院檢查，其餘沒有受傷學生已安排專車送回學校。校方稱，已啟動危急處理小組處理事件，事發具體情況仍有待警方調查。

受事故影響，將軍澳道往將軍澳方向近翠屏南邨一度全線封閉逾兩小時。觀塘民政事務處和西貢民政事務處已在基督教聯合醫院急症室設立一個跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢，查詢熱線為2171 7426、3949 4125和3949 4000。如有需要，民政處會設立更多援助站。