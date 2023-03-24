律師會下周訪京訪司法部港澳辦等　陳澤銘稱將如實反映會員及國際社會看法 (12:47)

對於《港區國安法》執行情况，陳澤銘認為，國安法無可否認屬較有爭議性的法律，又說國安問題在全世界司法管轄區都屬有爭議的議題，國際社會有疑慮及疑問、甚至不認同，均屬正常情况，即使律師會會員間亦有不同意見，例如認為被告判刑前已被關押一段長時間的情況不理想。他指雖然中央未能處理，但訪問團仍會如實反映。

另外，律師會近月曾到迪拜、泰國等地出席國際論壇，推廣香港法律服務優勢等。陳澤銘稱，經歷2019年社會事件及新冠疫情，香港斷絕與外間的實體交往，認為向國際社會解釋香港實際情况時「有啲困難」，而現時地緣政治敏感，香港作為國際都市會受大國之間爭拗的影響，認為要向國際社會多解釋香港法治、治安及司法獨立的情况。

至於政府因應人大常委會釋法而提出修訂《法律執業者條例》，陳澤銘稱觀迎政府非一刀切禁止所有海外律師參與案件，律師會兩個專責委員會正研究草案條文，稍後作正式書面回應。陳澤銘提到，今年2月曾與港澳辦主任夏寶龍會面，引述對方指支持海外律師在港工作，又指與內地官員交流期間，他們均支持採取較開放的政策，鞏固香港作國際金融中心的地位。