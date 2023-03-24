初選案｜戴耀廷曾稱否決預算案屬「大殺傷力憲制武器」　官質疑說法源於美伊戰爭 (11:57)

代表鄒家成的辯方大律師陳世傑今早問到，戴耀廷提出的「攬炒」概念是否與初選無關？區諾軒回答，這是戴的個人立場，但其文章有提及初選。法官陳慶偉聽畢表示，如果沒有達致初選，戴提出的「大殺傷力憲制武器」可能仍是幻想。法官李運騰則補充，本案控罪重點不是被告有否參加初選，而是他們有否認同顛覆國家政權的協議。

針對何謂攬炒，辯方稱想採用較廣闊的定義，例如將別人「拖下水」。法官陳慶偉遂指，普通人會將攬炒理解為「攬住一齊死」或「你燒我，我燒你」，辯方不必向區諾軒提問。李官則指，攬炒可能有特定含意，但戴耀廷發文之後，攬炒已變成一個過程，辯方應釐清定義。

經過一番討論後，法官陳仲衡問到，假設民主派取得議會過半後兩度否決預算案，導致立會解散，區諾軒會否視之為攬炒？區稱「我真係唔想將攬炒同埋基本法機制混為一談」，法官陳慶偉提醒只是假設性問題，區表示沒有想過這個情况，「我只會話，𠵱個造成香港好唔理想的後果」，而攬炒的定義人言人殊，不希望將情况引伸至攬炒。

區諾軒退出初選後，曾受訪指要將初選和戴耀廷的文章分開看待。區在庭上解釋，當時《港區國安法》已立法，法律風險的確很高，而他真誠地認為，「𠵱一篇文章係戴耀廷的睇法，同我哋成班人去搞初選無干」。