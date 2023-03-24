港協暨奧委會：冰協執委欠溝通兼避事　「講咗當做咗」　將與政府共商懲處方法 (17:08)

港協暨奧委會今早開會討論事件。楊祖賜會後指，根據冰協答覆，認為由於對方管治出問題，以至出現很多不足，有如「講咗當做咗」。他強調，運動員及領隊屬「同一條船」，他們代表香港出賽亦是榮譽，明白他們的「身水身汗」付出，港協冀令管治單位要做應該做的事，以免影響運動員、領隊和教練，認為他們絕不應受機構管治問題影響。會長霍震霆就指，事件中部分情况可以避免，認為冰協責無旁貸，質疑冰協管治水平有待提升，但他肯定香港冰球隊球員及領隊於事件中的付出，包括播錯歌後及時制止。

港協暨奧委會其後發表的聲明就指，董事局經商討後認為，冰協對是否有遵從相關《指引》規定處理國歌，在補充報告的回應「仍屬片面之詞」，認為若冰協有遵從《指引》，可避免事件發生。港協亦指，事後多次聯絡冰協執行委員會，要求交代詳情及會面，但除冰協領隊回應傳媒查詢外，冰協執委並沒有正面答覆，一直採取迴避態度，反映冰協執委對於國歌和處理事件的重視程度嚴重不足。

港協亦認為，冰協執行委員會在企業管治方面「亟待改善」，包括對委員之間的職責明顯缺乏分工和監察，並主要依賴同時兼任領隊的秘書處理會務和運作，執委內部有欠溝通，情况極不理想，形容執委責無旁貸，必須馬上檢討運作及企業管治，指冰協執委主席及委員均有角色和責任，包括與身在海外的領隊保持密切溝通並提供支援，事件絕對不應只由領隊獨力承擔。

被問到冰協領隊關婉儀曾指感到無辜，楊祖賜指，港隊以國歌作賽，如果出了錯就覺得無辜，他們應該知道「答案係邊樣先啱」。楊亦指出，至今曾有45個體育總會向港協索取包含國歌檔案的工具包，並無出現任何問題，不認為有需要修改涉及體育總會出賽時的國旗及國歌相關指引。楊又表示，需待政府審視報告後才決定下一步行動，指懲處有不同方式，亦與政府進一步配合。