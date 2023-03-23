初選案｜區諾軒同意戴耀廷硬銷否決預算案　指未有「墨落無悔」時已有DQ風險 (18:46)

代表何桂藍的大律師Trevor Beel問及「墨落無悔」聲明，區諾軒表示聲明未出現時，已估計參加者或因政治聯繫而無法參選，例如香港眾志黃之鋒「一路無得入閘」，未必能通過審查。李官關注，區何時察覺參加者「DQ」風險，才知悉初選不可行？區強調，DQ風險一開始已經存在，直至2020年6月，有輿論談及候選人的「入閘風險」，導致初選可能無法成事。

代表鄒家成的大律師陳世傑在庭上展示初選文件，其中九龍西協調初稿的第二點，列明各人「會積極運用」預算案否決權。區指，九西參加者實際上無達成協議，「戴耀廷希望人哋認同第二點」。李官聞言稱，戴頗為強硬推銷（hard selling），區同意說法。

多份涵蓋否決權的協調文件以「final.docx」命名，陳世傑提出文件並非參加者的共識。區指各人可能有分歧，「好難『一刀切』話，個樣嘢yes or no」。李官和另一法官陳慶偉遂問，那些文件旨在記錄各人的共識、邀請各人同意，抑或是戴耀廷捏造而來？區表示沒有想到大家達成共識，「如果你話邀請人，會話檔案係『邀請函』」，多名被告大聲發笑。聆訊明（24日）續。