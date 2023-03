初選案｜區諾軒同意戴耀廷硬銷否決預算案　指未有「墨落無悔」時已有DQ風險 (18:46)

「35+」初選案今午(23日)續審。辯方大律師形容,初選參加者在選舉論壇上激辯,並非互相攻擊,而是攻擊制度,區諾軒同意說法。法官李運騰追問何謂制度,辯方指是「CCP」(中共)。李官隨即糾正,中共是當權者,而非制度(It's the authority, not the system),被告欄多人發笑起哄。