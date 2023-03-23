9名大灣區專科醫生及70名廣東省護士下月到本港公院工作 (18:33)

范鴻齡今日於醫管局大會後表示，截至今年1月底，過去一年全職醫生流失率稍為緩和，回落至7.2%；全職護士流失則略升至11.2%。他稱，情況仍令人關注，不過當局各項挽留人才措施反應理想，其中低息置業貸款計劃收到逾930人申請，會爭取年中前撥出貸款；至於退休後延任安排，於未來5年度退休的79%醫生及43%護士願意考慮延任， 當局會再聯絡未表態的醫護。

醫管局行政總裁高拔陞下星期將聯同港大及中大到英國倫敦「搶人才」，由香港駐倫敦經濟貿易辦事處安排與當地醫科生見面，范鴻齡說相信招聘工作不容易，因於外國工作的醫生已落地生根，不期望幾日內會招聘成功，但希望踏出第一步，日後會有專人負責每位有意回流香港的醫生，協助解決他們的問題，例如子女教育等，「相信逐步逐步會有成果。」他又透露，有計劃去世界各地舉行招聘會，例如澳洲等。