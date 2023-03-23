女學生藏鉗及打火機燃料不服上訴　脫其中一罪 (18:23)

申請人郭凱盈（現年21歲）原本面對4罪，她在原審時被裁定暴動和蒙面罪不成立，但上述兩罪罪成，非法用途的工具一罪判囚10個月，損壞財產一罪則囚18個月，兩罪同期執行。

上訴庭裁決時引述終院就《簡易程序治罪條例》第17條的詮釋，指原審法官未能裁定申請人使用多用途鉗以非法進入處所。而即使她管有的意圖是在暴動中剪開索帶、鐵線等物品，亦不屬於控罪所指的「將其作任何非法用途使用」，因此定罪不穩妥，予以撤銷。

上訴庭另指，申請人身上的裝備並非正常情况下會攜帶的物品，案中無證據顯示他有需要如此裝備自己。此外，申請人當日近凌晨四時仍在街上，其被捕地點與剛發生的縱火和投擲燃燒彈的地方非常接近。加上他右腳被橡膠子彈射中的環境證供，法庭能裁定管有涉案打火機燃料的意圖是打算用來縱火，以損壞財產，此罪申請駁回，維持原判。