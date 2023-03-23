女學生藏鉗及打火機燃料不服上訴　脫其中一罪 (18:23)

2019年警方圍堵理大，大批市民到附近聲援，案發時大學一年級的18歲女生在油麻地跑進彌敦道後巷時被捕，遭搜出多用途鉗和打火機燃料。女生經審訊後被裁定兩罪罪成，判監18個月，她不服定罪申請上訴許可，高院上訴庭今（23日）判下書面理由，裁定她管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪得直，定罪撤銷；管有物品意圖損壞財產罪的上訴則因無充足理據而駁回申請，維持刑期。
申請人郭凱盈（現年21歲）原本面對4罪，她在原審時被裁定暴動和蒙面罪不成立，但上述兩罪罪成，非法用途的工具一罪判囚10個月，損壞財產一罪則囚18個月，兩罪同期執行。
上訴庭裁決時引述終院就《簡易程序治罪條例》第17條的詮釋，指原審法官未能裁定申請人使用多用途鉗以非法進入處所。而即使她管有的意圖是在暴動中剪開索帶、鐵線等物品，亦不屬於控罪所指的「將其作任何非法用途使用」，因此定罪不穩妥，予以撤銷。
上訴庭另指，申請人身上的裝備並非正常情况下會攜帶的物品，案中無證據顯示他有需要如此裝備自己。此外，申請人當日近凌晨四時仍在街上，其被捕地點與剛發生的縱火和投擲燃燒彈的地方非常接近。加上他右腳被橡膠子彈射中的環境證供，法庭能裁定管有涉案打火機燃料的意圖是打算用來縱火，以損壞財產，此罪申請駁回，維持原判。