五男涉七一金鐘衝突認暴動候判　官指現場有「極度暴力勇武派」似曾受軍訓 (17:26)

被告為學生黎穎豪（現年20歲，下同）、學生陳景行（21歲）、遊戲中心職員陳俊僑（21歲）、室內設計師黃家祈（30歲）及廚師何宇軒（29歲）。黎另被控一項管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪，獲不予起訴。

辯方求情指，當日暴動嚴重性介乎低至中低程度，因為不涉縱火及警方無使用催淚彈。黎的代表律師指，黎未滿21歲，適宜索取教導所報告。陳俊僑的代表律師指，他年齡超出教導所的限制，冀能索取勞教中心報告。惟法官表明一般暴動案中，只有未成年被告才會考慮判勞教中心。最終法官應辯方要求，索取相關報告。

案情指，2019年有人網上呼籲，利用群眾集結，以中斷同年7月1日灣仔金紫荊廣場的升旗儀式。當日自早上5時許，約200至300人於金鐘演藝道與龍匯道交界聚集，與警方對峙，何站在示威群眾當中。

及至早上7時許，警方開始推進驅散示威者，雙方發生肢體及激烈衝突。黎持兩傘站在前排，向後退時揮動雙手、黃向警方投擲水樽，其後走近及接走另一名示威者一起撤退，以及陳景行曾站在前排，手指向警方。最後5名被告當場被捕，黎警誡下稱只是想表達訴求，陳俊僑則稱衝擊，無做犯法事，只是站立。