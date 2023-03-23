染疫後訪「藍店」及搭港鐵　42歲男判囚7個月 (16:47)

被告雷寶林因另案服刑中，原定預計今年7月獲釋。李官裁決指，被告在招認下承認於2022年2月24日曾兩次以不同牌子的快測棒檢測，結果均為陽性，且他出現發燒、喉嚨痛等症狀。這提供了基礎讓被告判斷自身情況，其稱或存在「假陽性」個案只為開脫的藉口。

李官續指，被告於28日接獲核酸陰性結果通知，法庭不能在毫無合理疑點下排除他27日快測陰性，翌日再作核酸測試，因此裁定涉及24至26日的9罪成立，涉27至28日的3罪罪脫。

李官判刑稱，案發時正值第5波疫情，確診人數飆升，醫療資源有限，被告的一己私慾牽連甚廣，或令無數無辜市民受牽連，政府抗疫心血付諸流水。他大可着家人代為買外賣和日用品，根本不應外出，遑論在餐廳內除口罩吃飯，以及乘搭密閉的交通工具。李官下令本案其中一個月又15天與另案同期執行，即被告加監6個月。

被告自行求情時提及兩名前國泰空少違規外出一案，指他們引發「望月樓群組」，各只判囚8星期，而本案無證據顯示有人因而被感染，嚴重性較低。李官認為案例無約束力，不會加以考慮。