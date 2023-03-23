明德國際醫院擬續推更多套餐式收費　稱大勢所趨不只為配合政府 (16:20)

現時明德國際醫院收費套餐分兩類，包括醫院收費套餐、醫院及醫生費定額收費套餐，後者除護理、房租和指名程序外，也包含醫生費用，且只適用於指定醫生。湯可因表示，無統計套餐收費佔整體服務比例，現時該院大多套餐屬於不包醫生費的套餐，未來會陸續商議推出更多醫生套餐。

明德國際醫院現正推行醫管局病人放射診斷7折優惠，下月將推手術9折優惠，正於醫管局輪候接受手術的病人，能以9折優惠到該院接受手術。有關優惠不適用於收費套餐和婦產服務，也不包關節置換術的移植物。至於公私營協作計劃，湯可因稱該院暫僅參與乳癌手術治療協作計劃，過去兩年為逾400名病人做手術。

另外，明德國際醫院現時備有5間手術室、兩間成人加護病房和4間新生嬰兒加護病房。該院醫療營運總經理張莉透露，正準備擴建位於2樓的加護治療區，增設第三間成人加護病房，暫未有具體建成時間表。

私家醫院於第五波疫情期間，曾被政府批評接收醫管局轉介病人力度低。明德國際醫院醫務行政總監張永基表示，該院共104張病牀，高峰期曾動用20%病牀接收醫管局港島東醫院聯網轉介的病人，包括長期住院者、骨科、內科、外科康復病人，均於公立醫院完成手術才轉介。

對於當時有指私家醫院不願周末收症，張永基否認拒於周末收症，惟承認需考慮不同時段人手，又稱港島西聯網人員曾派員到該院視察，了解收症能力和適合的患者類型。

張莉補充，收症初期的小問題（hiccups）並非單方面，受病人轉院意願、聯絡家屬、醫管局人手調動、病人運輸等影響，相信經歷今次經驗後，相關轉介機制已非常穩固，日後一旦需要啟動便可立即收症。