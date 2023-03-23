新蒲崗九龍文理書院前校舍成文憑試指定試場　供確診考生應考 (15:40)

考評局說，在非考試當日，有關考生可於辦公時間內致電熱線3628 8860、或於辦公時間外透過電郵聯絡考評局，表示有意於指定試場應考，並提供有效確診證明。如學校考生因染疫並決定不赴考，缺席整科考試，則可申請「科目評審成績」，最高可達第5級。

考評局公開考試總監麥勁生說，按去年經驗，即使新冠疫情洶湧，最終有20多名確診考生於竹篙灣特別試場應考，所以考評局審慎樂觀地估計，今年不會有大量考生需到指定試場，強調有足夠位置容納確診考生應試。今年確診考生需自行前往指定試場，他說，以往的接送安排是基於竹篙灣屬封閉設施，考生未能自行前往，而今年考生則可選擇適合的交通工具前往試場。

被問到若學生在早上7時30分後才發現自己確診，是否仍可前往指定試場，學校考試及評核主管朱舜隆建議，屆時考生應盡快致電考評局，當局會盡量提供協助，包括與指定試場聯絡，了解是否可以順延開考時間。他又說，若考生趕不及，仍可到場應考卷二，之後申請成績評估。

考評局早前公布防疫安排，要求考生於所有考試均須戴上口罩，其間不可除下，否則視作違規。考生於每個考試日亦須自行量度體溫，填妥並簽署「考生健康申報表」。倘感到不適，例如出現急性呼吸道感染徵狀或發燒，考生應做快速抗原測試，並在准考證旁拍下陰性結果的照片作紀錄，以便抽查。