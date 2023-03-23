初選案｜區諾軒稱對「墨落無悔」聲明有保留但尊重　質疑屬「內鬥」及綑綁 (14:30)

受審被告何桂藍的代表大律師Trevor Beel繼續盤問區諾軒，庭上展示，區撰寫〈思考後35+民主派的未來角色〉的文章，區供稱，當時約於2020年8月，他退出初選後見到《港區國安法》已經通過，而且立法會選舉延期，因此在文中形容香港已成破局。辯方問及「破局」意指甚麼？區表示是「定期選舉」和「高度自治」。法官李運騰追問它們是否不再存在？區認為至少兩者受到影響。

辯方其後提到，區諾軒早前作供形容抗爭派比傳統民主派較為進步，問他們是否「proactive（主動）」？區認為無論在立場和行動上有此意思，亦同意他們是多元、意念有所不同，並非隸屬一個政黨。區續指，由於被告袁嘉蔚有出席抗爭派記者會，他將袁歸類為抗爭派。此外，區認為自己在任立法會時，屬於一個相對進步的陣營。

區亦確認於2020年7月為袁嘉蔚助選，何桂藍當時在場。法官陳慶偉問區是否支持其抗爭理念？區回應指，自己沒有特別支持某一理念，因為他曾任港島立法會議員，他向港島初選參加者表示，會公平分配時間為他們助選，故有此舉。被問到是否得知袁有簽「墨落無悔」聲明書？區表示「我無關心任何人簽『墨落無悔』，呢個是各人嘅自由。」