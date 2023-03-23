初選案｜區諾軒稱對「墨落無悔」聲明有保留但尊重　質疑屬「內鬥」及綑綁 (14:30)

「35+」初選案今（23日）踏入第30天審訊。區諾軒接受辯方盤問。對於初選有人簽署「墨落無悔」聲明書，區表示對此有保留，但尊重他們關於運用否決權的動機，區作為大會的一份子，不欲他們繼續質疑大會。區同意要求簽聲明可謂「內鬥」和綑綁其他人的做法，他不希望有這份聲明。另外，區又在初選投票日前撰文，表明發起「35+」的初衷是善用選票，惟他強調不是要推銷或售賣希望，因為國安法實施或DQ等，民主派未必取得立會過半數議席，他同意計劃可能會「失敗」。
受審被告何桂藍的代表大律師Trevor Beel繼續盤問區諾軒，庭上展示，區撰寫〈思考後35+民主派的未來角色〉的文章，區供稱，當時約於2020年8月，他退出初選後見到《港區國安法》已經通過，而且立法會選舉延期，因此在文中形容香港已成破局。辯方問及「破局」意指甚麼？區表示是「定期選舉」和「高度自治」。法官李運騰追問它們是否不再存在？區認為至少兩者受到影響。
辯方其後提到，區諾軒早前作供形容抗爭派比傳統民主派較為進步，問他們是否「proactive（主動）」？區認為無論在立場和行動上有此意思，亦同意他們是多元、意念有所不同，並非隸屬一個政黨。區續指，由於被告袁嘉蔚有出席抗爭派記者會，他將袁歸類為抗爭派。此外，區認為自己在任立法會時，屬於一個相對進步的陣營。
區亦確認於2020年7月為袁嘉蔚助選，何桂藍當時在場。法官陳慶偉問區是否支持其抗爭理念？區回應指，自己沒有特別支持某一理念，因為他曾任港島立法會議員，他向港島初選參加者表示，會公平分配時間為他們助選，故有此舉。被問到是否得知袁有簽「墨落無悔」聲明書？區表示「我無關心任何人簽『墨落無悔』，呢個是各人嘅自由。」