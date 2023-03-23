立場新聞案｜控辯爭拗BBC編採約章譯文　鍾沛權質疑控方刻意曲解 (14:21)

代表控方的律政司署理高級刑事檢控專員伍淑娟，引述英國廣播公司（BBC）編採約章，指傳媒機構的職員向公眾表露取態，會影響機構的「中立性」，辯方隨即指出，約章使用「impariality」一詞，應譯作「持平」而非「中立」。控方改用「持平」再提問，鍾沛權則答，近年不少媒體接受記者在社交媒體表達意見，甚至認為有助建立記者的形象，而記者不可能完全沒有立場，故向公眾表達個人觀點，反而能增加透明度。

伍淑娟續引述約章，指報道具爭議性議題是「要公平地包括相反嘅聲音（fairly represent opposing viewpoints when included）」，鍾沛權指出正確理解約章，應是指若報道包含反對觀點，須公平地引述其觀點，質疑控方「刻意曲解」意思。伍反問「你話我曲解，即係對我指控，（與本案）有咩關連呢？」鍾解釋他僅認為控方應已作準備，翻譯出錯令他感震驚。伍欲再追問，遭郭官打斷，要求兩人中止爭論。伍繼續提問時，三度指「咁你話我曲解吖嘛」，並要求鍾確認她引述的內容是否準確。