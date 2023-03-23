教大容許學生用AI輔助學習　稱屬未來趨勢難禁止 (13:39)

教大稱，相關使用AI輔助工具指引未有落實，又指現時已向各學科教職員諮詢，並商討指引中的細節，未來兩至三個月內亦會繼續收集教職員意見，其後會適時公布。

教大學術及首席副校長李子建表示，AI有助培養學生的獨立思考及創新思維，形容「教大並不抗拒用AI，只要懂得善用便可提升教學及學習效能」。他又指，教大鼓勵前線教學人員視AI為重要的教學夥伴，亦可根據每個課科需求而使用AI。

被問到會否禁止學生在學科評核期間使用AI輔助工具，教大電子學習與數碼能力硏究講座教授暨教學科技中心總監江紹祥表示，不排除日後會出現相關評核模式，指學生利用AI輔助工具產生的文章再修改，亦可達到反思學習。他又強調，隨現時科技發展，AI是未來發展趨勢，不能禁止學生使用AI，應是教導學生如何善用AI。

另外，教大亦建議教職員可根據「6-P 教學取向」評估學生的學習進程，包括引導學生使用AI製作寫作計劃、構思問題並向AI提出、檢查AI生成內容的準確性、主動搜尋其他文獻支持觀點並結合個人見解撰寫論文等。